Nuestro amo juega al esclavo

El fuego se vuelve a arreciar en el Delta del río Paraná. La ciudad de Rosario y las del corredor metropolitano se vieron afectadas por una inmensa nube de humo que, como un espeso manto gris, volvió a cubrirlas. Se suman también ciudades como Villa Constitución, Ramallo y Alvear, esta última ya sede del operativo impulsado por Fuerzas Armadas para el combate de los fuegos en el Delta. En la mira se encuentran los grandes propietarios, señalados como principales promotores de la expansión de los focos ígneos de Entre Ríos y los funcionarios de esta provincia por su constante falta de respuestas efectivas. Si hay una respuesta es por parte de las organizaciones políticas, sociales y ambientales, que se darán cita el próximo 17 y 18 de septiembre en el Puente Rosario–Victoria para llevar adelante un corte en reclamo por la falta de intervención sobre el conflicto. Al mismo se han logrado avances más que relevantes para la discusión legislativa de la Ley de Humedales.

El fuego arrasa todo a su paso, no distingue entre animal y humano, entre pastizal y monte nativo. Según información del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se calculan más 250.000 hectáreas quemadas en lo que va del 2022, poco menos de la mitad del total de hectáreas afectadas por el fuego durante el 2020. La superficie quemada en los últimos días excede al tamaño de la ciudad de Rosario y nos muestra la verdadera escala del daño provocado. Gracias a los trabajos de geolocalización de Juan Chuimmiento, sabemos que las zonas afectadas por los focos de fuego coinciden con las propiedades de las familias Maiocco, Baggio, Becherucci y Aranda, CEO del Grupo Clarín. Este último bajo la firma Copra S.A se dedica a la actividad arrocera y ganadería. El Gerente de la empresa es Christian Jetter, hermano de la diputada nacional Ingrid Jetter (PRO). Estos particulares ya tienen iniciadas causas judiciales con sede en los juzgados federales de Paraná y de Victoria. Sobre este tema conversamos con Fabián Maggi, Abogado Querellante de la Asociaciones Civiles Unidos por la Vida y el Ambiente de Ramallo, Foro Medioambiental de San Nicolás y Cuenca del Rio Paraná de la ciudad de Rosario. Si bien Argentina cuenta con una normativa de excelencia tanto en la Ley General de Ambiente como en lo sostenido en los artículos 41 y 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional, Fabián Maggi nos indica que:

“Lo que está siendo el eje fundamental de la problemática que atravesamos es la falta de eficacia en la aplicación de esa normativa. Es decir, las deficiencias las tenemos en los distintos niveles de los poderes ejecutivos y en los distintos ámbitos del poder judicial tanto provincial como nacional, que no aplican la normativa ambiental conforme la ley indica. Esa es la desprotección absoluta a la que estamos sometidos los ciudadanos en estas circunstancias”.

Imágenes extraídas del satélite Senital 2, compartidas por el biólogo Cesar Massi.

Como ya he sostenido en otras publicaciones, el uso del fuego como mecanismo para la renovación de pasturas no es nuevo en el humedal pampeano, de hecho es una práctica que tiene varios siglos. Lo que sí es nuevo es la escala del daño provocado por el fuego, en contexto de afectación climática respecto de la recurrencia de las lluvias y su bajante histórica. La animosidad en la promoción de fuegos y su impacto desmedido en la salud y en el ambiente es un crimen con responsabilidades claras. Maggi nos indica respecto de esto que:

“En primer término tenés un montón de empresarios que se autoproclaman titulares de esas tierra, por lo que no hace falta ir a los catastros, ya ellos anticipan que son los que realizan actividades en el territorio. Se exhiben y presentan bajo esa denominación. Más allá de la cuestión de dominio, si efectivamente son titulares o no, para la responsabilidad civil y penal alcanza que ellos mismos se posicionen en ese aspecto. Lo que nosotros hemos planteado en este conflicto ambiental abarca dos cuestiones de las que por ahí solo se menciona una. No estamos trabajando únicamente sobre el tema incendios, sino que trabajamos de manera conjunta lo que es terraplenes, canalizaciones e incendios, porque es un circuito que va unido ya que tiene una razón de ser en su integridad”.

Estos delitos, incluyen trasladar maquinaria pesada a zonas de humedal, cerrar pasos de agua y amurallar viviendas también forman parte del compendio por el cual se investigan a un importante número de productores. En la causa “BAGGIO, RUFINO PABLO Y OTROS S/ INCENDIO U OTRO ESTRAGO” FPA 840/2020” están citados a indagatoria unos 46 productores de la región por acciones como las ya mencionadas.

Violencia es mentir

El uso del fuego no es meramente productivo. Es fundamentalmente político: disuadir con los focos a la población rural para que abandone el territorio; producir malestar social en las ciudades cercanas por la contaminación por vía del humo; ampliar de manera brutal el área explotable; hacerle un daño severo al gobierno nacional en un contexto de conflicto y negociación con las entidades agropecuarias. Así encontramos un primer momento de conflictividad respecto a los fuegos en el marco del llamado Conflicto del 2008, que enfrentó al Gobierno Nacional encabezado por Cristina Kirchner con la la Mesa de Enlace y algunas organizaciones ruralistas. Durante esa década larga se profundizo la expansión de la frontera agrícola que terminó por desplazar a las explotaciones ganaderas a las zonas de humedales. En los últimos cinco años en la zona del Delta se ha observado un notable incremento de las cabezas de ganado de unas 130 mil a unas 191 mil, datos que según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible respaldan la teoría de que los incendios se realizan de forma intencional para expandir la actividad agropecuaria. Un aspecto que parece colaborar negativamente con conflicto vigente es el hecho de que la provincia de Entre Ríos haya distinguido como productores modelo en la prevención de incendios a varios productores ganaderos que atraviesan procesos judiciales. Entre ellos podemos destacar a Enzo Mariani, quien se encuentra imputado en causas por terraplenar arroyos y usurpar terrenos que pertenecen a la ciudad de Rosario, como el Legado Deliot. El reconocimiento fue extendido durante el 2021 por María Daniela García, Secretaria de Ambiente de Entre Ríos y tuvo circulación pública en los últimos días.

Si hace falta hundir la nariz en el plato, lo vamos a hacer

Las organizaciones ambientalistas se preparan para una doble jornada de movilizaciones el próximo sábado 17 y domingo 18 de septiembre en el marco de la llamada “Acción Plurinacional por los Humedales”, destinada a la promoción de movilizaciones en las principales ciudades del país. La misma cuenta con el apoyo de más de quinientas veinte organizaciones, entre ONGs y Asambleas Ciudadanas, las cuales vienen pujando por la sanción definitiva de la Ley de Humedales. El próximo jueves a las 10:00 se estará llevando adelante el plenario que reúne a las tres comisiones que deben discutir el proyecto presentado por el legislador Leonardo Grosso (FdT) para dar paso a la discusión en los recintos, empezando por la Cámara de Diputados.

Fabio Primo es Profesor de Historia, y Coordinador del Observatorio de Educación y Ambiente. UNR.